BBC ответила на претензии Роскомнадзора

Британская корпорация BBC ведет вещание в РФ в полном соответствии с российским законодательством. Такое заявление сделала ТАСС пресс-секретарь новостной корпорации в ответ на претензии Роскомнадзора.
По ее словам, "как международный вещатель BBC работает в полном соответствии с законодательством и нормативными требованиями каждой страны вещания, в том числе России". Пресс-секретарь корпорации также отметила готовность BBC "предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события", если к ней с такой просьбой обратятся надзорные органы.
Ранее Роскомнадзор начал проверку русскоязычной версии сайта BBC. Сотрудники ведомства усмотрели в некоторых материалах трансляцию идеологии террористов. В частности, уточнили в Роскомнадзоре, речь идет о цитатах лидера запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
Ведомство также потребовало от BBC предоставить документы, которые подтверждали бы соблюдение закона об ограничении иностранного капитала в СМИ.
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