Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

21:37

BBC ответила на претензии Роскомнадзора

общество

21:37

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Jonathan Brady

Британская корпорация BBC ведет вещание в РФ в полном соответствии с российским законодательством. Такое заявление сделала ТАСС пресс-секретарь новостной корпорации в ответ на претензии Роскомнадзора.

По ее словам, "как международный вещатель BBC работает в полном соответствии с законодательством и нормативными требованиями каждой страны вещания, в том числе России". Пресс-секретарь корпорации также отметила готовность BBC "предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события", если к ней с такой просьбой обратятся надзорные органы.

Ранее Роскомнадзор начал проверку русскоязычной версии сайта BBC. Сотрудники ведомства усмотрели в некоторых материалах трансляцию идеологии террористов. В частности, уточнили в Роскомнадзоре, речь идет о цитатах лидера запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Ведомство также потребовало от BBC предоставить документы, которые подтверждали бы соблюдение закона об ограничении иностранного капитала в СМИ.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика