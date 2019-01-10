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17:53

Роскомнадзор нашел в материалах BBC трансляцию идеологии террористов

общество

17:53

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Фото: ТАСС/Anthony Devlin

В материалах русскоязычной версии сайта BBC размещены материалы, транслирующие идеологические установки террористов. К таким выводам пришли специалисты Роскомнадзора, которые провели проверку.

В сообщении ведомства отмечается, что на сайте есть цитаты террориста аль-Багдади – лидера запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".

Кроме того, указывается в релизе, телеканал BBC должен предоставить регулятору документы, подтверждающие соблюдение закона об ограничении иностранного капитала в СМИ.

Роскомнадзор решил проверить материалы канала BBC World News, распространяемого на территории РФ, и интернет-изданий BBC на соответствие их материалов российским законам 21 декабря. Британская радиовещательная корпорация BBC считает, что не нарушает законодательства России.

В корпорации заметили, что, как и во всех странах мира, в России BBC предоставляет аудитории независимую информацию. При этом все правила и нормы местного законодательства соблюдаются.

Ранее британский медиарегулятор Ofcom признал российский телеканал RT виновным в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности. 16 декабря стало известно, что BBC начала поиск доказательств "вмешательства России" в протесты во Франции.

общество

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