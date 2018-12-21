BBC ответила на проверку Роскомнадзора

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Британская радиовещательная корпорация BBC считает, что не нарушает законодательства России, сообщает ТАСС. Так в компании прокомментировали начатую Роскомнадзором проверку ее интернет-ресурсов и телеканала BBC World News о соблюдении законодательства РФ.

В корпорации заметили, что, как и во всех странах мира, в России BBC предоставляет аудитории независимую информацию. При этом все правила и нормы местного законодательства соблюдаются.

Российское надзорное ведомство начало проверку после того, как британский медиарегулятор Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности.

Канал могут оштрафовать на 250 тысяч фунтов стерлингов (около 320 тысяч долларов по текущему курсу) или на 5% доходов от своей британской телевизионной лицензии. Представители компании заподозрили российское СМИ в необъективном освещении событий на Украине и в Сирии.

В пресс-службе RT при этом выразили разочарование тем, что выводы Ofcom были сделаны "по итогам расследований, большая часть которых проводилась по инициативе самого регулятора, а не зрителей". Также они сообщили, что телеканал всегда стремится соблюдать правила вещания.