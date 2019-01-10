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13:45

Минздрав Иркутска высказался о работе врачей с умершим онкобольным мальчиком

общество медицина

13:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врачи из Иркутска приложили максимальные усилия для лечения страдавшего от онкологии трехлетнего мальчика, который умер в ночь на 10 января. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление регионального Минздрава.

Речь идет о ребенке, о помощи которому Владимира Путина попросили на большой пресс-конференции в декабре.

Влад Шестаков скончался из-за прогрессировавшего онкологического процесса IV стадии. Медики пояснили, что метастазы проникли в жизненно важные органы мальчика. Кроме того, несмотря на проведение искусственной вентиляции легких, постоянных гемотрансфузий, кардиотонической поддержки и приложение усилий реаниматологов, у него появились осложнения, несовместимые с жизнью.

20 декабря на пресс-конференции президента РФ журналист из Владивостока рассказал о болезни Влада и попросил помочь ребенку. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что помочь мальчику уже невозможно, поскольку время для этого ушло.

Как пояснили в иркутском Минздраве, реанимация не помогла из-за серьезных метастатических поражений в организме ребенка. Пока Влад был в палате интенсивной терапии стационара педиатрического отделения ОГБУЗ "Черемховская городская больница №1" его состояние оценивалось как крайне тяжелое и угрожаемое жизни.

"Нетранспортабельность ребенка и инкурабельность заболевания были подтверждены медицинскими специалистами клиник, специализирующихся на лечении онкологических заболеваний, Кельна и Барселоны", – сказано в сообщении.

общество медицина

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