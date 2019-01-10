Умер онкобольной мальчик, о котором рассказали Путину на пресс-конференции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Скончался трехлетний окобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово, о котором рассказали Владимиру Путина на его большой пресс-конференции в декабре, сообщает РИА Новости.

Как уточнили в Минздраве Иркутской области, это произошло в больнице в ночь на четверг.

В ходе пресс-конференции президента РФ попросили помочь с транспортировкой ребенка к месту лечения. Однако врачи признали его нетранспортабельным.

По словам уполномоченного по правам детей в Иркутской области Светланы Семеновой, для Владислава и его родителей создали все необходимые условия в клинике, где он находился. Консультации по его лечению оказывали специалисты из других больниц.

Ежегодная пресс-конференция президента прошла 20 декабря в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовали свыше тысячи журналистов. Почти за четыре часа Путин ответил на 66 вопросов 53 журналистов.