Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:19

Умер онкобольной мальчик, о котором рассказали Путину на пресс-конференции

общество медицина

08:19

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Скончался трехлетний окобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово, о котором рассказали Владимиру Путина на его большой пресс-конференции в декабре, сообщает РИА Новости.

Как уточнили в Минздраве Иркутской области, это произошло в больнице в ночь на четверг.

В ходе пресс-конференции президента РФ попросили помочь с транспортировкой ребенка к месту лечения. Однако врачи признали его нетранспортабельным.

По словам уполномоченного по правам детей в Иркутской области Светланы Семеновой, для Владислава и его родителей создали все необходимые условия в клинике, где он находился. Консультации по его лечению оказывали специалисты из других больниц.

Ежегодная пресс-конференция президента прошла 20 декабря в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовали свыше тысячи журналистов. Почти за четыре часа Путин ответил на 66 вопросов 53 журналистов.

общество медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика