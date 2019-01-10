Прощание с Анатолием Лукьяновым пройдет 12 января

Фото: фотохроника ТАСС/Владимир Мусаэльян

Прощание с последним в истории председателем Верховного Совета СССР Анатолием Лукьяновым состоится в субботу, 12 января. Мероприятие будет проходить в большом траурном зале Центральной клинической больницы.

"В 11:00, вход свободный, прийти может любой желающий", – цитирует РИА Новости слова его дочери, профессора НИУ ВШЭ Елены Лукьяновой. Отмечается, что вопрос похорон решается вместе с Госдумой, место захоронения пока не определено.

Анатолий Лукьянов родился в Смоленске в 1930 году. С марта 1990 года по сентябрь 1991 года он занимал пост председателя Верховного Совета СССР, сменив Михаила Горбачева. С 1993 по 2003 год Лукьянов был депутатом Госдумы от Смоленской области, в парламенте второго созыва возглавляя комитет по законодательству. 10 января память политика почтили минутой молчания депутаты Госдумы.