Умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов скончался 9 января в возрасте 88 лет. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter глава Смоленской области Алексей Островский.
"Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек − последний председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов", − написал губернатор. Он также отметил, что Лукьянов оказал ему большую честь, став доверенным лицом Островского на губернаторских выборах.
Пришла очень печальная новость. Сегодня ушёл из жизни известный смолянин и замечательный человек - последний Председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов. Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах Губернатора. Вечная память!
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