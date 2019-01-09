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21:25

Умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

утраты политика

21:25

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Фото: Фотохроника ТАСС/Владимир Мусаэльян

Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов скончался 9 января в возрасте 88 лет. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter глава Смоленской области Алексей Островский.

"Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек − последний председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов", − написал губернатор. Он также отметил, что Лукьянов оказал ему большую честь, став доверенным лицом Островского на губернаторских выборах.

Дочь экс-председателя Верховного Совета СССР, профессор НИУ ВШЭ Елена Лукьянова подтвердила ТАСС информацию о смерти отца. По ее словам, о дате прощания и месте похорон объявят позже.

Анатолий Лукьянов родился в Смоленске в 1930 году. С марта 1990 год по сентябрь 1991 года он занимал пост председателя Верховного Совета СССР, сменив Михаила Горбачева.

Кроме того, с 1993 по 2003 год Лукьянов был депутатом Госдумы от Смоленской области, а с 1994 по 2000 год − членом президиума ЦК КПРФ.

утраты политика

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