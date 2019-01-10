Госдума почтила память последнего председателя Верховного Совета СССР Лукьянова

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Депутаты Госдумы на заседании почтили минутой молчания память последнего председателя Верховного Совета СССР, бывшего депутата нижней палаты парламента Анатолия Лукьянова, передает Агентство "Москва".

С предложением об этом выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Лукьянов скончался 9 января.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что Лукьянов избрали депутатом Госдумы в 1993 году. Он был им до 2003 года, возглавлял также комитеты палаты. Известно также, что с марта 1990 года по сентябрь 1991 года он занимал пост председателя Верховного Совета СССР, тогда он сменил Михаила Горбачева.

Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов скончался в возрасте 88 лет. О дате прощания и месте похорон объявят позже.