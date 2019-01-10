Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:13

Цифра задает тон: названы тренды интеллектуальной собственности в 2019 году

общество

11:13

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/heiko119

Ключевыми трендами сферы интеллектуальной собственности в будущем году станут цифровизация и международная кооперация, сообщает RT.

Как уточнили в Роспатенте, по итогам 11 месяцев 2018 года замечен рост заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. Всего было подано 68 629 заявок на регистрацию товарных знаков, а на наименование места происхождения товаров – 80 заявок. В 2017 году было 66 039 и 52 заявки соответственно.

Число заявок на регистрацию изобретений увеличилось на 3% – до 33 тысяч. На 11% выросло число заявок на регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. На 10% сократилось число заявок на регистрацию полезных моделей и промышленных образцов, составив 8,4 и 5,2 тысячи заявок соответственно.

Сократились и сроки рассмотрения заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности.

За 2018 год число общественных структур Московской торгово-промышленной палаты пополнилось пятью новыми гильдиями и комитетами. Как уточнил президент МТПП Владимир Платонов, основным вектором деятельности палаты стало развитие гильдий и комитетов.

Появилось пять новых общественных структур МТПП, в том числе гильдия цифровой экономики и блокчейна, комитет по корпоративной социальной ответственности, гильдия производителей, поставщиков и специалистов дизайна.

Кроме того, за прошедший год в МТПП появились комитет по поддержке и развитию хлебопечения и комитет по интеллектуальной собственности.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика