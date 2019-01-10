Цифра задает тон: названы тренды интеллектуальной собственности в 2019 году

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Ключевыми трендами сферы интеллектуальной собственности в будущем году станут цифровизация и международная кооперация, сообщает RT.

Как уточнили в Роспатенте, по итогам 11 месяцев 2018 года замечен рост заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. Всего было подано 68 629 заявок на регистрацию товарных знаков, а на наименование места происхождения товаров – 80 заявок. В 2017 году было 66 039 и 52 заявки соответственно.

Число заявок на регистрацию изобретений увеличилось на 3% – до 33 тысяч. На 11% выросло число заявок на регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. На 10% сократилось число заявок на регистрацию полезных моделей и промышленных образцов, составив 8,4 и 5,2 тысячи заявок соответственно.

Сократились и сроки рассмотрения заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности.

За 2018 год число общественных структур Московской торгово-промышленной палаты пополнилось пятью новыми гильдиями и комитетами. Как уточнил президент МТПП Владимир Платонов, основным вектором деятельности палаты стало развитие гильдий и комитетов.

Появилось пять новых общественных структур МТПП, в том числе гильдия цифровой экономики и блокчейна, комитет по корпоративной социальной ответственности, гильдия производителей, поставщиков и специалистов дизайна.

Кроме того, за прошедший год в МТПП появились комитет по поддержке и развитию хлебопечения и комитет по интеллектуальной собственности.