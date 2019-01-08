Пять новых общественных структур МТПП появились в 2018 году

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За 2018 год число общественных структур Московской торгово-промышленной палаты пополнилось пятью новыми гильдиями и комитетами, передает Агентство "Москва".

Как уточнил президент МТПП Владимир Платонов, основным вектором деятельности палаты стало развитие гильдий и комитетов. Появилось пять новых общественных структур МТПП, в том числе гильдия цифровой экономики и блокчейна, комитет по корпоративной социальной ответственности, гильдия производителей, поставщиков и специалистов дизайна.

Кроме того, за прошедший год в МТПП появились комитет по поддержке и развитию хлебопечения и комитет по интеллектуальной собственности.

Платонов подчеркнул, что вектор развития выбран правильный. В 2018 году в Московскую торгово-промышленную палату вступили более 300 компаний. В состав палаты вступали как представители малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.

Ранее сообщалось, что малый бизнес в Москве поддержали снижением торгового сбора. Закон коснется бизнеса, который ведется в помещениях площадью менее 300 квадратных метров.

С 1 июля размер торгового сбора для малого бизнеса уменьшится для объектов с торговыми залами до 50 квадратных метров на 10%, на 2-10% сократится сбор для торговых залов площадью свыше 50 до 300 квадратных метров.

Имеющие площадь более 300 квадратных метров будут платить 75 рублей за квадратный метр в квартал.