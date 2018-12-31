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05:13

В Московскую торгово-промышленную палату в 2018 году вступило более 300 компаний

экономика власть

05:13

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Фото: depositphotos/VitalikRadko

В 2018 году в Московскую торгово-промышленную палату вступили более 300 компаний, передает Агентство "Москва" со ссылкой на слова президента МТПП Владимира Платонова.

Вектор развития выбран правильный, считает Платонов. Он подчеркнул, что в состав палаты вступали как представители малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.

Ранее сообщалось, что малый бизнес в Москве поддержали снижением торгового сбора. Закон коснется бизнеса, который ведется в помещениях площадью менее 300 квадратных метров.

С 1 июля размер торгового сбора для малого бизнеса уменьшится для объектов с торговыми залами до 50 квадратных метров на 10%, на 2-10% сократится сбор для торговых залов площадью свыше 50 до 300 квадратных метров.

Имеющие площадь более 300 квадратных метров будут платить 75 рублей за квадратный метр в квартал.

экономика власть

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