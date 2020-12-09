"ВкусВилл" объяснил появление песни с пожеланием смерти на горячей линии
Представители сети магазинов "ВкусВилл" объяснили появление песни с пожеланием смерти на своей горячей линии. Оказалось, что ошибка произошла во время тестирования услуг нового подрядчика, передает телеканал Москва 24.
PR-директор организации Анна Платова рассказала, что файл с композицией попал в работу случайно из-за путаницы в названиях. По ее словам, неполадки были устранены в течение 20 минут.
"Мы вчера тестировали услуги нового подрядчика. Из-за ошибки в названиях файлов выложили личную музыку одного из сотрудников вместо рабочей, а инженер компании не проверил файл и пропустил. Ситуация произошла вчера, длилась около 15–20 минут", – рассказала Платова.
Ранее покупатели магазина "ВкусВилл" в социальных сетях пожаловались на то, что во время звонка на горячую линию сети вместо обычной спокойной музыки играла песня с пожеланием смерти. Позднее в официальном аккаунте сети магазинов извинились перед покупателями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: