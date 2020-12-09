"ВкусВилл" объяснил появление песни с пожеланием смерти на горячей линии

Представители сети магазинов "ВкусВилл" объяснили появление песни с пожеланием смерти на своей горячей линии. Оказалось, что ошибка произошла во время тестирования услуг нового подрядчика, передает телеканал Москва 24.

PR-директор организации Анна Платова рассказала, что файл с композицией попал в работу случайно из-за путаницы в названиях. По ее словам, неполадки были устранены в течение 20 минут.

"Мы вчера тестировали услуги нового подрядчика. Из-за ошибки в названиях файлов выложили личную музыку одного из сотрудников вместо рабочей, а инженер компании не проверил файл и пропустил. Ситуация произошла вчера, длилась около 15–20 минут", – рассказала Платова.

Ранее покупатели магазина "ВкусВилл" в социальных сетях пожаловались на то, что во время звонка на горячую линию сети вместо обычной спокойной музыки играла песня с пожеланием смерти. Позднее в официальном аккаунте сети магазинов извинились перед покупателями.

