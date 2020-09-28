Роспотребнадзор оштрафовал "Ашан" в столице на 1,5 млн рублей

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Столичный Роспотребнадзор оштрафовал сеть гипермаркетов "Ашан" за нарушения в области декларирования изготавливаемой и реализуемой продукции. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства в области технического регулирования, связанные с недостоверным декларированием изготавливаемой и реализуемой в гипермаркетах ООО "Ашан" для населения пищевой продукции (хлебобулочных и кулинарных изделий, салатов, закусок)", – заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре сослались на протоколы, согласно которым исследовано было только 30% от заявленной в декларациях продукции. Кроме того, не проверялась часть показателей, вынесенных на упаковку, а также не проводились лабораторные испытания продуктов, получивших продолжительные сроки реализации.

Сеть гипермаркетов оштрафовали суммарно на 1 миллион 550 тысяч рублей по девяти постановлениям о нарушениях технических регламентов. В компании "Ашан" обжаловали акты, однако Арбитражный суд признал требования Роспотребнадзора законными и обоснованными.

Ранее шесть магазинов временно приостановили свою работу в Москве в связи с несоблюдением противоэпидемических мер на основании постановления Роспотребнадзора. Сотрудники надзорного ведомства, департамента торговли и МВД продолжают следить за соблюдением масочно-перчаточного режима в столице.

