Жительница Ярославля сменила пол, чтобы не отдавать кредит

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Жительница Ярославля попыталась избежать кредитных выплат и сменила пол. Об этом сообщает сайт управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Уточняется, что долг женщины составлял 280 тысяч рублей. 39-летняя гражданка долгое время не выходила на связь с приставами и поменяла место жительства.

Позднее специалисты выяснили, что должница сменила пол и имя. Вскоре ее новое местоположение обнаружили, а долг взыскали в полном объеме.

Ранее сообщалось, что большинство российских заемщиков, допускающих просрочку по кредитам, делает это из-за финансовых трудностей. Во время пандемии доля называющих такую причину подскочила до 70%.

Также стало известно, что коллекторов в России могут обязать записывать все переговоры с должниками. Запись необходимо будет применять во всех случаях взаимодействия с гражданами. В частности, коллекторов могут обязать обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений.