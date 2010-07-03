Диетолог рассказал о лекарстве от депрессии

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Чтобы зимняя хандра не перешла в депрессию, необходимо избегать дефицита витамина D. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, этот витамин называют "солнечным" из-за того, что его количество в организме зависит не только от рациона питания, но и от количества солнечных дней в году, а также от длительности светового дня.

"Возрастающую потребность в витамине D можно легко обеспечить приемом поливитаминных препаратов. В день мы должны получать минимум 450 международных единиц (ME) этого витамина. Также надо увеличить количество продуктов, где этот витамин содержится. В частности, нужно есть больше морской рыбы. Три порции рыбы в неделю – это желаемый минимум", – рассказал диетолог.

Ранее эксперты назвали российские регионы, где наиболее востребованы услуги психологов. Лидерами рейтинга стали жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Краснодар занял третье место по числу соответствующих поисковых запросов, далее следует Ростов-на-Дону. Замыкает пятерку лидеров Казань.

Реже всего к помощи психологов обращаются жители Тольятти, Ульяновска и Тюмени.

Самыми популярными оказались психологи широкого профиля (75% всех поисковых запросов). Наибольший интерес у россиян также вызывают услуги детских психологов (8%), педагогов-психологов (6%) и семейных психологов (5%). Реже всего граждане обращаются к нейропсихологам (1%).