Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

00:31

Специалист рассказал о продаже монеты за 1 млрд рублей

общество

Фото: depositphotos/blinow61

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля по цене в 1 млрд рублей из-за брака в виде поворота аверса относительно реверса на 90 градусов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на комментарий члена "Общества коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексея Шукурова.

По мнению специалиста, имеющийся брак не представляет крупной ценности. Шукуров уверен, что цена такой находки варьируется от 100 до 200 рублей, а при самом удачном раскладе нумизматы купят подобную монету за 1 тысячу рублей. Эксперт отметил, что максимальная стоимость монет, изготовленных в XXI веке, составляет не более 20–30 тысяч рублей.

"Мужчина решил хайпануть любым доступным для него способом. Монета из себя пока ничего не представляет. Ее, условно говоря, обычно оценивают так, что все, что до 90 градусов, оценивается, как рубль – градус. То есть цена ей 100 рублей, на любителя, может, 200 дадут", – уверен Шукуров.

8 декабря стало известно, что житель Санкт-Петербурга на интернет-аукционе Avito выставил на продажу монету номиналом два рубля, имеющую заводской брак. Продавец оценил лот в 1 млрд рублей. Он подчеркнул, что "считает запрошенную сумму правильной и надеется на интерес со стороны коллекционеров".

Ранее табличка с надписью "Нет входа" стала топ-лотом на аукционе столичного метрополитена. Ее новая владелица получила в подарок также алую термокружку.

В метро распродали старые указатели

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика