Специалист рассказал о продаже монеты за 1 млрд рублей

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Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля по цене в 1 млрд рублей из-за брака в виде поворота аверса относительно реверса на 90 градусов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на комментарий члена "Общества коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексея Шукурова.

По мнению специалиста, имеющийся брак не представляет крупной ценности. Шукуров уверен, что цена такой находки варьируется от 100 до 200 рублей, а при самом удачном раскладе нумизматы купят подобную монету за 1 тысячу рублей. Эксперт отметил, что максимальная стоимость монет, изготовленных в XXI веке, составляет не более 20–30 тысяч рублей.

"Мужчина решил хайпануть любым доступным для него способом. Монета из себя пока ничего не представляет. Ее, условно говоря, обычно оценивают так, что все, что до 90 градусов, оценивается, как рубль – градус. То есть цена ей 100 рублей, на любителя, может, 200 дадут", – уверен Шукуров.

8 декабря стало известно, что житель Санкт-Петербурга на интернет-аукционе Avito выставил на продажу монету номиналом два рубля, имеющую заводской брак. Продавец оценил лот в 1 млрд рублей. Он подчеркнул, что "считает запрошенную сумму правильной и надеется на интерес со стороны коллекционеров".

Ранее табличка с надписью "Нет входа" стала топ-лотом на аукционе столичного метрополитена. Ее новая владелица получила в подарок также алую термокружку.