В ГД внесли законопроект о штрафах за нахождение в лесу с техникой для рубки

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В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тысяч рублей за пребывание в лесу с машинами или оборудованием для рубки деревьев. Соответствующий документ уже размещен в думской базе данных.

Отмечается, что новая статья 8.28.2 дополнит КоАП РФ. Так, за нахождение в лесу без законных оснований с техникой для рубки предусмотрен штраф до 2 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч – для должностных лиц. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит до 100 тысяч рублей, для юрлиц – до 500 тысяч.

Также во всех случаях могут конфисковать машину и оборудование, являющиеся орудием административного правонарушения.

Ранее сообщалось, что Россия в 2022 году экспортировала 3,8 миллиона кубометров необработанной древесины, что на 70% меньше показателя 2021 года.

Большая часть поставок пришлась на Китай – 2,25 миллиона кубометров, или 59% от общего объема. Второе место по поставкам заняла Финляндия, которая импортировала 789 тысяч кубометров, третье – Белоруссия.

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