Врач рассказала, как часто нужно сдавать кровь на холестерин

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Тем, кому больше 35 лет, рекомендуется хотя бы раз в год сдавать анализ крови на холестерин. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

"После 35 лет желательно регулярно проверять уровень этого вещества в крови. Если человек здоров, можно делать это раз в год. Если он проходит терапию против холестерина, контролировать показатели лучше два раза в год", – отметила эксперт.

Тем, у кого проблем нет, терапевт рекомендует в профилактических целях ежегодно сдавать анализ на определение общего холестерина. Если по результатам прошлых исследований он окажется повышен, стоит обязательно проверить уровень липопротеидов низкой плотности – плохого холестерина, который участвует в развитии атеросклероза.



Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог При атеросклерозе на стенках артерий образуются холестериновые бляшки, просвет сужается и у человека страдают сосуды. Органами-мишенями являются почки, головной мозг и сердце, начинают мерзнуть руки и ноги.

Ранее россиянам рассказали, какие изменения во внешности могут сигнализировать о повышенном холестерине в организме. Поводом задуматься о своем здоровье должно стать появление плотных на ощупь желтоватых образований, милиумов. Также насторожить должно появление желтовато-коричневых бляшек в углах глаз.