Депутат ГД выступил за запрет продажи алкогольного мороженого в интернете

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в Роскомнадзор, Роспотребнадзор и Минпромторг РФ с просьбой запретить продажу алкогольного мороженого в интернете, сообщает РИА Новости.

Парламентарий призвал обратить внимание на массовое распространение нового вида алкогольной продукции и принять превентивные меры по реагированию, направленные на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции как в регионах России, так и в интернете.

Хамзаев заявил, что в регионах появился новый вид вовлечения граждан в процесс потребления алкоголя. По его словам, первый сигнал пришел летом из Амурской области. Местные власти заявили, что в регионе начали продавать мороженое с крепостью до 6%.

В администрации Амурской области обратили внимание на то, что такая продукция обходит все запреты на продажу алкоголя. При этом его крепость соответствует градусам, которые есть в слабоалкогольных напитках, таких как пиво, сидр, пуаре, медовуха и алкогольные коктейли.

Депутат заметил, что в настоящее время такое мороженое могут продавать рядом с социальными объектами, а из-за того, что этот десерт не считается алкоголем, на него не распространяется запрет на продажу детям и подросткам. Более того, в интернете можно встретить десятки сайтов, где ребенок без труда может заказать взрослое алкогольное мороженое.

Ранее Минпромторг РФ поддержал предложение Госдумы о введении минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво, медовуху и сидр. Эта мера необходима для защиты российского рынка от некачественных товаров, а также от серого импорта.

По словам вице-президента Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александра Ставцева, государство, вводя минимальные цены на слабый алкоголь, преследует интересы покупателей. Кроме того, такая инициатива поможет защитить компании от демпинга конкурентов, которые могут производить пиво не только из хмеля и солода.

Хирург Александр Умнов предупредил, что употребление алкоголя в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления спиртным может развиться бесплодие. Кроме того, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других болезней.

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