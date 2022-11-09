Информацию о выпуске беременного Кена назвали фейком

Фото: youtube.com/Вадим Шегалов.Оккультные игры элиты

Глава ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина заявила, что американский производитель игрушек Mattel не будет выпускать в продажу беременного Кена. Об этом сообщает Национальная служба новостей.

До этого в СМИ распространилась информация, что известная компания якобы планирует создать беременного Кена.

"Беременный Кен – это фейк. Было официальное опровержение, в том числе и в России. Мы не знаем, до чего дойдет генетика через 200–300 лет, но наши дети не будут играть с такой игрушкой, потому что бренд и компания не планируют это делать", – высказалась Цицулина.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением внести в перечень рисков для психики ребенка игры, изображающие нетрадиционные семейные ценности.

Речь идет как о настольных и компьютерных играх, так и об обычных игрушках. По словам правозащитницы, к ней обращаются родители, которые обеспокоены влиянием на их детей игрушек, которые продаются как детские.

В свою очередь, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал идею. По его словам, такая проблема существует. Он заявил, что специалистам в области детского здоровья, психологам, психотерапевтам и психиатрам следовало бы внимательно изучить указанное предложение.

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