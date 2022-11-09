Названо число подверженных постоянному чтению тревожных новостей россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Порядка 25% россиян страдают от болезненного погружения в новостную ленту с тревожными новостями. К такому выводу пришли эксперты образовательной платформы Skillbox и команды исследований VK, сообщает "Лента.ру".

"Каждый десятый опрошенный россиянин следит за новостями без остановки (10%) или обновляет ленту хотя бы несколько раз в день (13%)", – также указано в результатах опроса.

Порядка двух третей россиян никак не ограничивают себя в потреблении новостей. При этом, как подчеркивает исследование, каждый пятый после так называемого думскроллинга испытывает чувство расстройства, еще 16% переживают раздражение и злость.

Несмотря на негативное воздействие беспорядочного просмотра ленты новостей, некоторые россияне все же отмечают положительный эффект лично для себя. Успокаиваются благодаря этому занятию 15% опрошенных, еще 14% респондентов заявили, что будто бы начинают контролировать ситуацию.

Опрос показал, что новостная повестка занимает третье место в списке сфер жизни россиян, вызывающих наибольшую тревогу. Лидирующие позиции в рейтинге занимают здоровье и финансы с результатом в 23 и 17% соответственно.

Ранее психиатр Людмила Нугаманова рассказала, как справиться со стрессом, который возникает на фоне плохих новостей. По словам специалиста, действенным способом является ограничение потока информации.

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