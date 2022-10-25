Психиатр рассказала, как справляться со стрессом от плохих новостей

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Психиатр Людмила Нугаманова рассказала, как справиться со стрессом, который возникает на фоне плохих новостей. Об этом пишет "Лента.ру".

Эксперт рекомендовала ограничить объем новостей, который поступает ежедневно. Она объяснила, что человек не может справиться с большим количеством эмоций, которые он получает от прочтения, и реакцией организма становится стресс.

Специалист посоветовала также вычленять из полученной информации главное и не вдаваться в подробности происшествий.

Нугаманова обратила внимание на то, что в стрессовых ситуациях наблюдается некоторая цикличность. По ее словам, после прочтения плохих новостей человек испытывает тревогу, которая приводит к тому, что он воспринимает мир и происходящее в нем гораздо хуже, чем есть на самом деле. Эксперт уверена, что эту цепочку необходимо разорвать.

"Можно подставлять частицу "не" к своим мыслям и высказываниям, что все плохо. Например, вместо "всегда все плохо" говорить "не всегда все плохо". Не "никогда", а "иногда" или "возможно", – посоветовала она.

Психиатр также подчеркнула, что человек не всегда может повлиять на некоторые события, и это понимание должно быть у каждого.

Находясь в тревожном состоянии, нужно как можно скорее от него избавиться, добавила Нугаманова.

"Во время стресса вырабатывается кортизол. Поэтому для баланса нужно повысить выработку окситоцина, отвечающего за спокойствие. Это можно сделать с помощью рукопожатий, объятий, теплой жирной еды, укутывания в теплый плед", – подсказала она.

Ранее директор НИИ кардиологии СамГМУ доктор медицинских наук Дмитрий Дупляков рассказал, что длительный стресс оказывает разрушительное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Он пояснил, что стресс вызывает спазмирование сосудов и повышает давление. Это происходит из-за того, что в состоянии стресса организм оптимизирует работу всех систем, подготавливая их к интенсивной работе, но за этим напряжением должно последовать расслабление.



"Доктор 24": стресс

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