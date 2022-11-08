Психиатр назвала способы снизить тревожность во время путешествий

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Профессор Стенфордского университета, психиатр Нина Васан назвала семь способов, которые могут помочь снизить тревожность во время путешествий. Об этом она рассказала журналу Travel + Leisure.

"Путешествия могут вызывать стресс, потому что многие факторы в процессе поездки мы не можем контролировать", – сказала она.

В качестве одного из способов справиться с тревогой Васан посоветовала занять себя чем-нибудь, что вызывает положительные эмоции: почитать книгу, посмотреть фильм или послушать подкаст.

Также врач рекомендует на время поездки найти какое-либо занятие, которое поможет отвлечься.

"Выберите какое-либо дело, чтобы занять руки и направить энергию в мирное русло. Это может быть вязание, раскраска, рукоделие, составление писем или ведение дневника. Таким образом вы сможете проявить себя с творческой стороны, использовать время, которое провели в дороге, с пользой и при этом не испытывать стресс", – отметила Васан.

По словам психиатра, приемы пищи во время путешествия тоже могут служить источником дополнительного стресса – возможно, что поесть в привычное время не удастся. Васан советует позаботиться о себе заранее: взять еду с собой или выбрать подходящие кафе. Она напомнила, что лучше не приезжать в аэропорт или на вокзал в последний момент, чтобы не бояться опоздать и не переживать из-за этого.

По мнению врача, медитации и глубокое, диафрагмальное дыхание также помогут избавиться от стресса. Помимо этого, стоит больше двигаться, небольшие физические тренировки – пойти пешком вместо поездки на лифте – помогут подготовиться лучше к поездке, добавила психиатр.

В заключение Васан посоветовала всегда иметь запасной план на время поездки и не бояться просить помощи у профессионалов, если невозможно справиться с тревогой самостоятельно.

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