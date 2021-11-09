В Португалии запретили работодателям беспокоить сотрудников в нерабочее время

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В Португалии приняли закон, запрещающий работодателям беспокоить сотрудников в нерабочее время. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Euronews.
Работодателям также запрещается контролировать сотрудников на дистанционной работе. Нарушение закона будет караться штрафом.
При этом компания обязана помогать сотрудникам, находящимся на удаленной работе. В частности, организация должна оплачивать интернет или электричество.
Однако правила не распространяются на компании, в которых работают менее 10 человек.
Ранее депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о предоставлении дополнительного двухнедельного неоплачиваемого отпуска гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы.
Закон предполагает, что работники, которые ухаживают за инвалидами I группы, войдут в круг лиц, которым могут устанавливать ежегодные дополнительные отпуска без сохранения зарплаты в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.
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