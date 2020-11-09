Еще 3 313 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице выздоровели еще 3 313 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 343 226", – сообщила вице-мэр.

Пациентов с подтвержденным диагнозом выписывают только после контрольного исследования. В некоторых случаях переболевшие получают рекомендации для дальнейшего наблюдения.

В Москве продолжается действие программы, в рамках которой выздоровевшие пациенты могут сдать плазму для лечения других людей. Чтобы записаться на процедуру, нужно позвонить по телефону 8 (495) 870-45-16.

За прошедшие сутки в столице скончались 72 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. У них также был подтвержден диагноз "пневмония".

Как стало известно ранее, в столице вводится порядок снабжения пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами на основании клинической картины заболевания. Директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью министерства здравоохранения РФ Инна Куликова объяснила, что препараты будут предоставлять еще до результатов ПЦР-тестов.

