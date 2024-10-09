Daily Mail: богатые и знаменитые более подвержены риску заражения болезнью Лайма

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Богатые и знаменитые более подвержены риску заражения болезнью Лайма. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на эксперта по инфекционным заболеваниям из университета Восточной Англии Пола Хантера.

Эксперт объяснил, что ряд известных личностей, в том числе супермодель Белла Хадид вместе с ее матерью Иоландой и певцом Джастином Бибером, заразились данной инфекцией, так как больше времени гуляли по лесопарковым зонам.

"У них больше денег, чтобы выезжать в такого рода места, у них большие дома, расположенные в таких местах", – отметил профессор.

Кроме того, по словам Хантера, многие знаменитости живут в США, где эта болезнь является весьма распространенной.

Болезнь Лайма является инфекционным заболеванием, возникающим из-за присасывания клеща, в результате чего в организм человека попадают патогенные микроорганизмы (боррелии). Возбудитель заболевания может сохраняться больше 10 лет. В это время у зараженного поражаются кожа, опорно-двигательный аппарат, а также нервная и сердечно-сосудистая системы.

В качестве мер безопасности от болезни Лайма врач Георгий Сапронов порекомендовал снять живого клеща с тела и отдать его в специальную лабораторию. Если паразит оказался не зараженным, то человек может спокойно жить дальше. В противном случае необходимо обратиться к инфекционисту для прохождения антибактериальной профилактики. Она снизит вероятность развития боррелиоза.

