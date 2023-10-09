Студентка "Иннополиса" Анна Копейкина стала победительницей проекта "Начни игру"

Фото: пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей"

Студентка четвертого курса университета "Иннополис" и разработчица Анна Копейкина стала победительницей соревнований по скоростной разработке игр проекта "Начни игру" Всероссийского фестиваля разработчиков видеоигр "Игропром" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".

Участие в соревнованиях принимали 100 команд из 41 региона России, а также Белоруссии и Казахстана. За 72 часа они создали 69 проектов на тему "Цифровой след". Анна Копейкина в одиночку разработала проект "СпасиДанные".

"Аня Копейкина меня поразила – девочка-разработчик, которая в одиночку сделала продукт очень высокого качества! Я болел за нее с самого начала и поздравляю с отличным результатом. Она, как и все команды-финалисты, – это потенциальные лучшие разработчики России", – поделился гендиректор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр Александр Михеев.

В игре, разработанной студенткой, необходимо собрать буквы на поле и составить из них пароль, чтобы усилить безопасность. Оставшиеся буквы можно использовать, чтобы настроить дополнительные меры защиты. Как рассказала автор проекта, при его создании она обращалась не только к сфере разработки, но и к гейм-дизайну.

"Мне нравится этот одиночный контроль над графикой и игровым процессом. Наигранность тоже играет роль – чем больше играешь в игры, тем лучше понимаешь, как их делать", – сообщила Копейкина.

Кроме того, девушка не планирует останавливаться на достигнутом. Она намерена доработать проект и выйти с ним на широкую публику. Победа в соревнованиях позволила Анне Копейкиной забрать номинацию "Лучшая игра" и получить один миллион просмотров на VK Play.

В число победителей конкурса также вошли студент второго курса РТУ МИРЭА Григорий Косов и студент четвертого курса ВШЭ Андрей Штанов. Косов с командой представили проект "Угроза", Штанов – проект Digital Twin.

До этого разработчики из Казани представили умные часы-тонометр. Прибор не только измеряет пульс и давление, снимает электрокардиограмму, но и может направить информацию врачу. Первую партию часов планируют выпустить в 2024 году.



Разработчики из Казани показали умные часы-тонометр