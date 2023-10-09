Кабмин поручил проработать механизм минимизации штрафов для бюджетных учреждений

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Правительство РФ потребовало от Минюста и других ведомств разработать механизм, с помощью которого надзорные органы не будут штрафовать бюджетные организации и их руководителей за нарушения, связанные с обязанностями их учредителей – органов власти и муниципалитетов. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Кабмин обязал проработать этот механизм по результатам правительственного часа в Госдуме "О мерах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности", который прошел с вице-премьером Дмитрием Григоренко 12 июля.

Минэкономразвития РФ уже вынесло на обсуждение предложение о замене в бюджетных учреждениях контрольно-надзорных мероприятий на профилактические. Также эту меру хотят ввести в государственных и муниципальных организациях в сфере здравоохранения и социального обслуживания детей.

"В этом случае в целях оценки соблюдения требований могут проводиться контрольные действия и допускается выдача предписания, в том числе учредителю. При этом учреждение не штрафуется, если нарушения полностью устранены", – подчеркнули в пресс-службе.

Также министерство хочет подготовить соглашение между бюджетным учреждением и надзорным органом, по которому будет составлена личная дорожная карта по устранению нарушений исходя из средств и характера нарушений учредителя.

"Если такое соглашение выполняется, то учреждение также освобождается от ответственности", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что некоторые группы специалистов, работающих в бюджетных организациях, могут получить значительную прибавку к зарплате в 2023 году. В России к бюджетным организациям относятся медицинские, образовательные, социальные, спортивные, административные и другие.

Владимир Путин отметил важность увеличения зарплат работников бюджетной сферы, а также поставил перед членами правительства вопрос о сроках их дополнительной индексации. Президент подчеркнул, что этот вопрос требует особого внимания федеральных властей. По его словам, статистические данные говорят о том, что показатель средней зарплаты в России растет немного выше прогнозов.

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