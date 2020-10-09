Академик РАН назвал способы уберечься от коронавируса в транспорте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, как сделать передвижение на общественном транспорте в условиях коронавируса более безопасным.
Он подчеркнул, что необходимо надевать маску за несколько сотен метров до входа в метро или при приближении к остановке автобуса, так как там скапливается большое количество людей.
"Желательно надевать и перчатки, если вы вдруг забыли их – как можно меньше касаться предметов и не касаться потом лица, тела и при первой же возможности вымыть руки", – добавил Покровский.
Академик отметил, что также лучше открывать окно в вагоне или салоне автобуса, так как проветривание – один из способов, который снижает вероятность заражения.
"Тут, конечно, более выгодная позиция у вируса. С другой стороны, можно и простудиться, все должно быть в разумных пределах", – указал специалист в интервью радио Sputnik.
Кроме того, по возможности стоит соблюдать безопасную дистанцию – чем дальше находишься от других людей, тем меньше риск заражения, резюмировал специалист.
Заведующий отделом НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора заключил, что лучше ходить пешком, так это не только не вредно, но и полезно.
Главный врач Мосметро Вера Жельвис ранее напомнила, что маска защищает организм от попадания вируса, основным путем которого является непосредственный контакт с инфицированным человеком.
Специалист также призвала людей пользоваться санитайзерами, которые уже установлены на каждой станции метрополитена.
Женщина возмутилась отсутствием масок у двоих пассажиров подмосковного автобуса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: