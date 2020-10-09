Академик РАН назвал способы уберечься от коронавируса в транспорте

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Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, как сделать передвижение на общественном транспорте в условиях коронавируса более безопасным.

Он подчеркнул, что необходимо надевать маску за несколько сотен метров до входа в метро или при приближении к остановке автобуса, так как там скапливается большое количество людей.

"Желательно надевать и перчатки, если вы вдруг забыли их – как можно меньше касаться предметов и не касаться потом лица, тела и при первой же возможности вымыть руки", – добавил Покровский.

Академик отметил, что также лучше открывать окно в вагоне или салоне автобуса, так как проветривание – один из способов, который снижает вероятность заражения.

"Тут, конечно, более выгодная позиция у вируса. С другой стороны, можно и простудиться, все должно быть в разумных пределах", – указал специалист в интервью радио Sputnik.

Кроме того, по возможности стоит соблюдать безопасную дистанцию – чем дальше находишься от других людей, тем меньше риск заражения, резюмировал специалист.

Заведующий отделом НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора заключил, что лучше ходить пешком, так это не только не вредно, но и полезно.

Главный врач Мосметро Вера Жельвис ранее напомнила, что маска защищает организм от попадания вируса, основным путем которого является непосредственный контакт с инфицированным человеком.

Специалист также призвала людей пользоваться санитайзерами, которые уже установлены на каждой станции метрополитена.