Юрист Нигматуллина: пенсионеру с долгом в 1 млн рублей лучше стать банкротом

Фото: 123RF/serezniy

Если пенсионер имеет долг в 1 миллион рублей, а приставы открыли исполнительное производство, то ему следует стать банкротом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на юриста Ирину Нигматуллину.

"Если на должника открыто исполнительное производство и заведен исполнительный лист, на его расчетный счет накладывается арест. Это распространяется на всех людей, независимо от возраста. Плюс человеку запрещают выезд за границу. И также может быть наложен запрет на любые действия с собственностью", – отметила она.

Как подчеркнула эксперт, право граждан на банкротство присутствует в законе N127-ФЗ. По словам юриста, в таком случае у пенсионера не будут забирать квартиру, хотя закон и позволяет сделать это. Однако в отношении пожилых людей такую меру не задействуют. Кроме того, пенсия в размере прожиточного минимума будет сохранена, уточнила она.

Нигматуллина объяснила, что в заявлении о банкротстве необходимо указать причины невозможности погасить долг, прикрепить свои документы, список с перечнем, кому и сколько должен.

При наличии ценного имущества эксперт посоветовала обратиться в банк или МФО, где были взяты средства, с просьбой об отсрочке выплаты долга.

Ранее сенатор Ольга Епифанова назвала условие, при котором россияне могут получать сразу три пенсии. По ее словам, это реально, если гражданин официально работал в трех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), например РФ, Белоруссии и Казахстане.

