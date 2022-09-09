Хирург рассказал о причинах появления грыж

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К причинам появления грыж относятся пол и возраст человека, а также чрезмерные физические нагрузки и интенсивные занятия спортом. Об этом заявил врач-хирург, заместитель главврача по хирургической помощи ГКБ № 52 Ринат Мударисов в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

По словам специалиста, чаще всего паховая грыжа встречается у мужчин в связи с анатомией пахового канала. Пупочная грыжа чаще всего встречается у женщин, добавил врач.

"С возрастом уменьшается эластичность соединительной ткани, уменьшается тонус мышц, появляются некоторые хронические заболевания органов брюшной полости – все это предрасполагает к тому, что грыжа может себя проявить", – объяснил Мударисов.

Хирург отметил, что образование диафрагмальных и пупочных грыж свойственно людям гиперстенического телосложения – объемного, с длинным туловищем и короткими конечностями.

"Один из самых главных факторов появления грыжи – это повышенное внутрибрюшное давление. В брюшной полости давление выше атмосферного, поэтому все из брюшной полости пытается выйти в слабые места, образовать себе пространство", – рассказал врач.

По словам Мударисова, спровоцировать повышение брюшного давления могут тяжелые физические нагрузки, интенсивные тренировки, заболевания ЖКТ и другие причины.

Отмечается, что на операции, связанные с грыжами, в абдоминальной хирургии отводится около 20% от их общего числа. Мударисов добавил, что грыжами страдают около 7% мужчин и 3% женщин, в то время как общее число людей в мире, столкнувшихся с заболеванием, составляет более 500 миллионов человек.

Ранее тренер-нутрициолог Елена Новикова перечислила, что является категорическими противопоказаниями к посещению массажа. По ее словам, посещать массаж не следует при обострении позвоночных грыж, онкологии, воспалительных процессах в организме и других заболеваниях.