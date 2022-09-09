Врач назвал признаком развития алкоголизма частое употребление кофе с ликером

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Частое употребление глинтвейна или кофе с добавлением спиртного свидетельствует о развитии у человека алкоголизма. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин.
"Регулярное употребление глинтвейна или кофе с коньяком или ликером уже является проявлением психической зависимости от алкоголя. Что в дальнейшем может способствовать переходу к злоупотреблению крепкими напитками", – сказал Холдин.
По его словам, мнение о том, что кофе с алкоголем помогает взбодриться и согреться, является ошибочным. Такая привычка может нанести вред организму, поскольку горячее спиртное ускоряет процесс опьянения, значительно повышает нагрузку на печень, сердце и нервную систему. При самом неблагоприятном развитии событий это может вылиться в сердечно-сосудистые заболевания, чреватые инсультом и инфарктом.
Ранее нарколог Марина Калюжная рассказала, что "безопасная" доза алкоголя напрямую зависит от веса, возраста и телосложения человека. В то же время она подчеркнула, что в целом спиртное – вне зависимости от выпитого объема – ни к чему хорошему не приводит, поэтому от него лучше отказаться полностью.
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