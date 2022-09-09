Терапевт рассказал, почему нельзя удалять аппендикс

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Аппендикс желательно не удалять, так как он играет важную роль в иммунной системе человека. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на врача-терапевта высшей категории Алексея Водовозова.
По его словам, в аппендиксе находится множество иммунных бляшек и лимфоцитов.
"И если говорить образно, то аппендикс – это своеобразный тренировочный лагерь. Лимфоциты обучаются тому, кто свой, а кто чужой. Плюс, через орган проходят различные чужеродные бактерии, которые проникли внутрь с пищей", – сказал Водовозов.
Врач отметил, что аппендикс может помочь и в восстановлении микрофлоры. Терапевт привел пример того, как кишечная инфекция прошлась по толстой кишке. В этом случае, добавил специалист, восстановление начнется именно с аппендикса.
Водовозов подчеркнул, что воспаление аппендикса на ранних стадиях можно вылечить медикаментозно.
"Неплохо себя показывает локальная антибиотикотерапия, когда делается промывание полости с использованием антибиотиков. Либо иногда удается обходиться даже просто системными антибиотиками, без прокалывания брюшной стенки", – поведал терапевт.
Врач сказал, что такой метод обычно практикуют у детей. Водовозов отметил важность ранней диагностики, так как в случае гнойного аппендицита будет необходимо хирургическое вмешательство.
Ранее доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев заявил, что курение может стать причиной возникновения многих заболеваний, например рака легких, мочевого пузыря и острых инфарктов миокарда. Он подчеркнул, что подобная пагубная привычка влияет на все ткани и клетки человеческого организма. Кроме того, курение – это мутагенное воздействие.
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