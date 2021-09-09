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Москва 24

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Общество

05:56

Москвичам рассказали о погоде в четверг

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода прогнозируется в столичном регионе в четверг, 9 сентября. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

Днем Москва и область будут находиться на периферии антициклона. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди.

"Максимальная температура в Москве – 17–19, по области – 14–19 градусов", – утверждается в материале.

В регионе также прогнозируется западный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом не исключены усиления до 12–14 метров.

Атмосферное давление в дневные часы составит 748 миллиметров ртутного столба.

"Относительная влажность около 70%", – дополняется на сайте.

По мнению специалистов, осенняя погода располагает к частым прогулкам на свежем воздухе. Это может способствовать улучшению работы нервной системы, функций дыхания и нормализации сосудистого тонуса.

Ранее врач-кардиолог Ирина Болгова рассказала о том, как метеозависимым людям пережить осень.

Специалист заявила, что метеочувствительность некоторых людей не миф. В частности, на сегодняшний день на мигрени, связанные с метеочувствительностью, жалуются порядка 40% населения России.

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в четверг

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