Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная с прояснениями погода прогнозируется в столичном регионе в четверг, 9 сентября. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
Днем Москва и область будут находиться на периферии антициклона. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди.
"Максимальная температура в Москве – 17–19, по области – 14–19 градусов", – утверждается в материале.
В регионе также прогнозируется западный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом не исключены усиления до 12–14 метров.
Атмосферное давление в дневные часы составит 748 миллиметров ртутного столба.
"Относительная влажность около 70%", – дополняется на сайте.
По мнению специалистов, осенняя погода располагает к частым прогулкам на свежем воздухе. Это может способствовать улучшению работы нервной системы, функций дыхания и нормализации сосудистого тонуса.
Ранее врач-кардиолог Ирина Болгова рассказала о том, как метеозависимым людям пережить осень.
Специалист заявила, что метеочувствительность некоторых людей не миф. В частности, на сегодняшний день на мигрени, связанные с метеочувствительностью, жалуются порядка 40% населения России.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в четверг
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: