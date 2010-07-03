В столичных школах проведут открытые уроки в рамках празднования Дня трезвости

С 10 по 14 сентября в столичных поликлиниках и школах пройдут открытые уроки и лекции о ЗОЖ и негативном влиянии на здоровье табакокурения и алкоголя. Акцию приурочат ко всероссийскому Дню трезвости, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения города.
В медицинских колледжах до 20 сентября запланированы выставки, дегустация безалкогольных напитков, просмотр фильмов о ЗОЖ, встречи с психологами, конкурсы рисунков, социальных роликов и плакатов.
11 сентября в центрах здоровья столичных медорганизаций и филиалах Московского научно-практического центра наркологии пройдут дни открытых дверей и профилактические Школы здоровья для населения.
Всероссийский день трезвости отмечают 11 сентября.
Ранее более половины работающих россиян (51%) заявили, что готовы к проведению корпоративов без алкогольных напитков. Против высказались 15% респондентов.
Треть опрошенных рассказали, что употребляют спиртное реже одного раза в месяц, а 23% отметили, что не пьют вообще.
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