Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:31

В столичных школах проведут открытые уроки в рамках празднования Дня трезвости

общество

16:31

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

С 10 по 14 сентября в столичных поликлиниках и школах пройдут открытые уроки и лекции о ЗОЖ и негативном влиянии на здоровье табакокурения и алкоголя. Акцию приурочат ко всероссийскому Дню трезвости, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения города.

В медицинских колледжах до 20 сентября запланированы выставки, дегустация безалкогольных напитков, просмотр фильмов о ЗОЖ, встречи с психологами, конкурсы рисунков, социальных роликов и плакатов.

11 сентября в центрах здоровья столичных медорганизаций и филиалах Московского научно-практического центра наркологии пройдут дни открытых дверей и профилактические Школы здоровья для населения.

Всероссийский день трезвости отмечают 11 сентября.

Ранее более половины работающих россиян (51%) заявили, что готовы к проведению корпоративов без алкогольных напитков. Против высказались 15% респондентов.

Треть опрошенных рассказали, что употребляют спиртное реже одного раза в месяц, а 23% отметили, что не пьют вообще.

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика