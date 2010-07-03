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Москва 24

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06:43

После обработки более 99% бюллетеней средняя явка на выборы в Мосгордуму составила 21,69%

общество город Московские выборы

06:43

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Средняя явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва после обработки 99,47% бюллетеней составила 21,69%. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Отмечается, что цифра явки окончательная и существенно не изменится. Председатель МГИК также подчеркнул, что данные о результатах выборов станут точно известны в ближайшее время.

Согласно сведениям системы Общественного штаба по наблюдению за выборами на 23:00 воскресенья, 8 сентября, лидировали следующие кандидаты:

  • в 1-м округе – Андрей Титов;
  • во 2-м – Дмитрий Локтев;
  • в 3-м – Александр Соловьев;
  • в 4-м – Мария Киселева;
  • в 5-м – Роман Бабаян;
  • в 6-м – Евгений Бунимович;
  • в 7-м – Надежда Памфилова;
  • в 8-м – Дарья Беседина;
  • в 9-м – Андрей Медведев;
  • в 10-м – Лариса Картавцева;
  • в 11-м – Николай Зубрилин;
  • в 12-м – Алексей Шапошников;
  • в 13-м – Игорь Бускин;
  • в 14-м – Максим Круглов;
  • в 15-м – Юрий Востоков;
  • в 16-м – Михаил Тимонов;
  • в 17-м – Виктор Максимов;
  • в 18-м – Елена Янчук;
  • в 19-м – Ирина Назарова;
  • в 20-м – Евгений Ступин;
  • в 21-м – Леонид Зюганов;
  • в 22-м – Инна Святенко;
  • в 23-м – Елена Николаева;
  • в 24-м – Павел Тарасов;
  • в 25-м – Людмила Стебенкова;
  • в 26-м – Кирилл Щитов;
  • в 27-м – Степан Орлов;
  • в 28-м – Елена Самышина;
  • в 29-м – Олег Артемьев;
  • в 30-м – Маргарита Русецкая;
  • в 31-м – Любовь Никитина;
  • в 32-м – Ольга Мельникова;
  • в 33-м – Людмила Гусева;
  • в 34-м – Александр Семенников;
  • в 35-м – Наталия Метлина;
  • в 36-м – Сергей Курганский;
  • в 37-м – Николай Губенко;
  • в 38-м – Александр Козлов;
  • в 39-м – Александр Видьманов;
  • в 40-м – Татьяна Батышева;
  • в 41-м – Евгений Герасимов;
  • в 42-м – Екатерина Енгалычева;
  • в 43-м – Сергей Митрохин;
  • в 44-м – Илья Свиридов;
  • в 45-м – Магомет Яндиев.

Ранее руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов заявил, что серьезных нарушений в ходе проведения выборов зафиксировано не было.

8 сентября в Москве прошли выборы депутатов в Мосгордуму. Среди кандидатов было 225 человек.

В столице впервые был проведен эксперимент по электронному голосованию: оказались задействованы округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное.

Избирательные участки по всему городу работали с 8:00 до 20:00. Всего в Москве было организовано более 3600 избирательных участков. Тем, кто не смог прийти на выборы по состоянию здоровья, предоставили возможность проголосовать на дому по месту постоянной регистрации.

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общество город Московские выборы

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