Ливень с грозой ожидается в Москве до конца 9 августа

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Ливень с грозой ожидается в Москве в ближайший час с сохранением до 21:00 9 августа, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

В связи с этим автомобилистам рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать таких маневров, как обгоны, перестроения, опережения, а также парковаться вдали от деревьев.

Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Соблюдать правила безопасности призывает также столичный Дептранс. За ситуацией на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД.

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал RT, что грозы в столице ожидаются и в ближайшие дни. По его словам, в субботу, 10 августа, прогнозируется комфортная, солнечная погода с температурой до 25 градусов, но уже в ночь на воскресенье, 11 августа, она испортится.

"Начнет падать давление, и к вечеру подойдет фронтальная зона с запада. Пойдет дождь, который с перерывом будет продолжаться и в воскресенье. В воскресенье температура уже будет не выше 18–20 градусов", – уточнил синоптик.

Давление в выходные опустится до 738–740 миллиметров, а ветер станет особенно заметен в воскресенье. Порывы будут достигать 12–14 метров в секунду. Начало следующей недели также будет с преобладанием северного ветра и температурой около 20 градусов.

Кратковременные дожди будут продолжаться первые два дня на следующей неделе. В целом температура в начале августа колеблется в пределах нормы.

"Отклонение очень незначительное. Это -1... -1,5 градуса, то есть считается, что в пределах нормы. Но все-таки, учитывая жаркий характер предыдущих летних месяцев, август заметно отличается. И учитывая грядущее понижение температуры, похоже, что особым теплом нас не побалует", – заключил Шувалов.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели в Москве похолодает до 17 градусов. Ночью 12 августа прогнозируется до 9–14 градусов, а днем – до 17–20 градусов. Синоптики предположили, что к 15 августа температура вновь повысится до 25 градусов.

