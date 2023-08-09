Эксперт объяснила, как улучшить энергетику дома с помощью морской гальки

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Камни с моря в западной, юго-западной, юго-восточной и южной зонах дома будут препятствовать утечке денег и энергии жильцов. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по учению Васту (индуистскому знанию об организации жилища), астролог, нумеролог Анастасия Турунцева.

По ее словам, для улучшения энергетики в доме можно взять не только морскую гальку, но и камни из реки. Главное, чтобы они были размером с ладонь и обточены водой до округлой формы, объяснила эксперт.

Дома камни необходимо тщательно промыть под краном и при желании раскрасить. Если приложить творческую энергию, эффект будет лучше, подчеркнула Турунцева.





Анастасия Турунцева эксперт по учению Васту Необходимо положить по одному камню в западную и юго-восточную зоны дома и по три – в юго-западную и южную.

Но этот способ подходит только в том случае, если в перечисленных зонах нет недочетов. В частности, там не должно быть выхода из дома, балкона и створок. Допустимо лишь маленькое окошко в одном из секторов. Если нарушения все же есть, в западной и юго-восточной частях жилища надо положить по три камня, а в южной и юго-западной – по шесть, рассказала Турунцева.

Таким образом, закроются "зоны оттока", через которые могут уходить благоприятная энергия, жизненные силы и деньги, заключила специалист.

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