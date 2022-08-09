Врач назвала способы повысить иммунитет после 60 лет

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Людям старше 60 лет важно пройти обследование у своего лечащего врача перед сезоном простуд. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
"Чтобы пожилые люди чувствовали себя более уверенно и защищенно в период простуд, нужно, чтобы они были в курсе всех своих недугов", – объяснила специалист.
По словам Ярцевой, врач должен подобрать эффективное лечение, устранить заболевание или уменьшить его симптомы, чтобы у организма были силы на борьбу с вирусами.
"Второй важный шаг в укреплении иммунитета – физическая активность. Как раз сейчас лето и хорошая погода. Пожилым людям нужно сделать своей привычкой прогулки. Три-четыре раза в неделю как минимум. Гулять нужно по часу или два", – советует иммунолог.
Также людям старше 60 лет важно включить в свой рацион больше витаминов.
Кроме того, пожилым людям необходимо пить большое количество воды ежедневно, заключила иммунолог.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, какие продукты улучшают работу мозга после 60 лет. По словам специалиста, пожилым людям нужно употреблять пищу, в которой содержатся омега-6 и омега-3. Это, в частности, жирные сорта рыбы, грецкие орехи и растительные масла.
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