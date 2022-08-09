Фабрика шоколада в Бельгии, закрытая из-за сальмонеллы, возобновила работу – СМИ

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Фабрика шоколада Barry Callebaut в бельгийском Визе, которая была закрыта из-за обнаружения продукции, зараженной сальмонеллой, возобновила работу, сообщает издание Brussels Times со ссылкой на заявление компании.

Операции по очистке фабрики могут сказаться на поставках в 2022 году. Так, возможно, клиенты не смогут приобрести некоторые сезонные сладости.

Отмечается, что из-за заражения компания была вынуждена уничтожить несколько тонн шоколада. Однако его использовали, чтобы выработать биогаз для более 300 семей.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о риске попадания на российский рынок продукции Kinder, содержащей сальмонеллу. Уточнялось, что в числе возможных инфицированных сладостей оказались Kinder Happy moments, Kinder Circus, Kinder Mix, Kinder Uovo Maxi, Kinder Schoko-Bons и Kinder Happy Snack.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время принимаются меры по выявлению и изъятию из магазинов такой продукции.

