Врач-эпидемиолог рассказал, с какой еще пандемией мир может столкнуться

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, с какой новой пандемией мир может столкнуться и какие проблемы грозят России, когда граждане смогут свободно путешествовать, а в страну приедут трудовые мигранты. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По его словам, в развивающихся странах люди могут быть переносчиками тифов, локальных разновидностей инфекций группы ОРВИ.
Он подчеркнул, что в России нет активных очагов и природных резервуаров особо опасных инфекций, поэтому каждый случай заболевания, вызванный возбудителями этой группы, будет считаться завозным.
"Не допустить эпидемии завезенной инфекции – главная цель, которая стоит у истоков создания санитарно-эпидемиологической службы", – сказал специалист.
Он рассказал, что для эпидемиологов высокий интерес представляют детские инфекции, так как в развивающихся странах не проводят от них вакцинацию. К примеру, в страну может попасть корь, коклюш или дифтерия. Шунков заявил, что в безопасности будут те, кто делал прививки по календарю.
Врач добавил, что при нарушении работы международной системы эпиднадзора в страну могут завезти редкие инфекции от вируса Эбола до лепры.
"Как раз из-за бессимптомного течения и отсутствия надежных достоверных тест-систем на COVID-19 эта система эпиднадзора не была эффективной, что привело к распространению вируса. К счастью, у других опасных инфекций таких критериев скрытого течения нет. Их симптомы ярче и определяются проще, по клиническим симптомам", – заключил он.
Ранее сообщалось, что ученые нашли биомаркер, предсказывающий тяжесть течения коронавируса. Биомаркером, указывающим, в какой форме пациент перенесет коронавирус, оказался аминоспирт сфингозин, влияющий на иммунные реакции.
Ученым удалось установить, что его высокие уровни связаны с бессимптомным течением болезни, а пониженные – с более явными симптомами. Врачи рассчитывают, что тест на уровень сфингозина позволит определить, кому из пациентов в первую очередь требуется помощь.
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