Тверской бульвар станет площадкой для брачных церемоний

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пять молодых пар зарегистрируют брак в ротонде на Тверском бульваре в рамках спецпроекта "Свадебный переполох", рассказали на портале мэра и правительства столицы. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Лето в Москве".

Свадьбы на Тверском бульваре состоятся 10 июля. Каждая пара сможет привести от 10 до 28 гостей. На Тверском бульваре будут находиться и сотрудники московских ЗАГСов. С 12:00 до 16:30 они будут принимать заявления желающих вступить в брак.

Торжественная часть церемоний будет длиться 20 минут. После нее москвичи смогут принять участие в праздничных свадебных играх. Их проведут в необычном формате.

Лакомства для молодоженов подготовят участники проекта "Московское чаепитие". На Тверском бульваре можно будет угоститься чаем, а молодым парам – мини-караваями. Праздник посетят и бьюти-мастера, которые сделают укладки невестам и их подругам.

Проект "Свадебный переполох" будет идти с 10 по 13 июля. Для молодых семей организуют совместные гонки на автосимуляторах. Молодожены и их гости смогут проверить знания о видеоиграх на тематической викторине и сыграть в пинг-понг, пиклбол, "Камень, ножницы, бумагу" или шахматы.

Организаторы проекта установят на Тверском бульваре стилизованные фотозоны и салоны красоты на колесах. Представители модных брендов подарят молодым парам бьюти-боксы. Для желающих будет работать свадебный маркет с тематическими товарами.

Ранее в Московской области прошла необычная свадьба. Молодая пара вступила в "плюс-вайб-коллаб". Регистратор согласилась зачитать зумерское свадебное напутствие. После этого события первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила о необходимости установить требования к торжественным речам регистраторов.