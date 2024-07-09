Производители мяса в РФ стали чаще использовать "мясной клей" в продукции

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Российские производители мясной и молочной продукции стали чаще использовать запрещенную добавку для увеличения массы продуктов – микробную трансглютаминазу (мТГ), или "мясной клей". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Согласно реестру проверок, в 2023 году эту добавку обнаружили в 25 пробах, что в два раза больше, чем в 2022-м. При этом за первое полугодие 2024 года зафиксировали 28 таких случаев. Специалисты проверяли мясную и молочную продукцию, продукты переработки мяса птицы и продукцию для детского питания, уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что микробная трансглютаминаза чаще всего используется при производстве сыров, йогурта, творога и мясной продукции для увеличения массы до 25% и соединения животных и растительных белков.

По данным реестра, эту добавку нашли в продукции производителей ООО "Мясоперерабатывающий комплекс "Атяшевский", ООО "Комбинат "Дубки", ООО "Алтайская Буренка", ООО "Мясокомбинат Митэк", ООО ПК "Айсберг люкс", АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат", АО "Брянский мясокомбинат" и других предприятий. Чаще всего "мясной клей" применяли для производства сосисок, колбасы и творога.

Ранее специалисты Роскачества выявили эту добавку в твороге производителей "Свежее завтра" и "Славянские кружева". Заведующая лабораторией технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности Елена Юрова объяснила, что недобросовестные производители могут использовать "мясной клей" для ускорения процесса производства этого кисломолочного продукта.