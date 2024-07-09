Стилист Тимиряева назвала самые трендовые юбки лета 2024 года

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Максимально длинные или экстрамини, а также белые и блестящие юбки на пике моды летом 2024 года. Об этом Москве 24 рассказала стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

По ее словам, в модных фаворитах сезона летящие модели из полупрозрачных тканей. При этом они должны быть максимально длинными.





Лариса Тимиряева стилист-имиджмейкер Особой популярностью пользуются и варианты из денима. Их можно стилизовать с любым верхом, но на самом пике дуэт с жилетом на голое тело. Хорошо, если обе вещи будут одного цвета или из одинаковой ткани.

В тренде также деловой стиль и элегантность, поэтому стоит рассмотреть прямые юбки-карандаш макси-длины с высоким разрезом по ноге или спереди. Такую вещь можно сочетать и с футболкой, и с кроссовками, обратила внимание эксперт.

В то же время в тренде экстремальное мини, однако такие юбки в повседневной жизни носить сложнее.

"Я бы посоветовала надевать их поверх брюк, можно даже прозрачных. Тогда на ногах тоже будет акцент, но вульгарности получится избежать. Плюс впечатление усилится, поскольку дуэт юбка плюс брюки – отдельный тренд лета", – пояснила стилист.





Лариса Тимиряева стилист-имиджмейкер Тем же, кто любит длину миди, стоит присмотреться к вещам А-силуэта. Они также в тренде, тем более с принтом – цветами, горохом и так далее. Особенно стильно смотрятся такие модели с асимметричным запахом и однотонные, но частично оформленные рисунком. Плюс в моде пышные миди из фатина, напоминающие балетную юбку.

Еще один тренд – юбки с запахом и асимметрией в крое. К таким вариантам стоит присмотреться тем, кто хочет казаться визуально стройнее, отметила стилист.

"Кроме того, в моду опять вернулись юбки-баллоны. Однако носить такой фасон нужно только с укороченным верхом, иначе можно визуально испортить силуэт", – предупредила Тимиряева.

В тренде и сверкающие варианты. "Если рассматривать именно лето, то это серебристая или золотая плиссированная либо юбка-карандаш в пайетках", – уточнила эксперт.

Ранее стилист-имиджмейкер Евгения Постникова рассказала, какая обувь будет в моде этим летом. Среди трендов она назвала босоножки с тонкими ремешками и на небольшом каблучке, а также слингбэки с острым мысом.