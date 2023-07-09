Эксперт по фэншуй объяснила, когда зеркало может стать источником неприятностей

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Зеркало, установленное напротив спального места или кладовки, может стать причиной возникновения проблем со здоровьем и отношениями. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по фэншуй Валентина Боброва.

По ее словам, выбирать для дома лучше всего целиковые зеркала во весь рост. Когда они делят отражение человека на части, обрезают – это не лучший вариант.

При установке зеркала важно следить, чтобы напротив него не было входа в квартиру или в санузел, кладовки, гардеробной. В противном случае энергетика в квартире начнет ослабевать и у всех жильцов будет меньше сил и энергии, предупредила эксперт.



Валентина Боброва эксперт по фэншуй Зеркало в спальне необходимо ставить так, чтобы человек не отражался в нем во время сна. То есть никаких зеркальных шкафов напротив кровати быть не должно.

Если же зеркало невозможно переставить так, чтобы в нем не отражалось спальное место, нужно хотя бы нанести на него красивые вензеля и узоры. Либо на ночь завешивать его плотной тканью или поставить перед ним ширму, посоветовала эксперт.

Ранее мастер фэншуй Татьяна Чодрон рассказала, что над спальным местом нельзя устанавливать тяжелые люстры, особенно если они имеют острые формы или направленные вниз детали. Это может привести к тому, что жильцы начнут болеть.