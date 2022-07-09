Названы продукты, ускоряющие старение

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Старение – это естественный процесс, который невозможно избежать, однако его можно замедлить, рассказала врач-терапевт Елена Тихомирова.

По ее словам, сделать это можно с помощью правильного питания. Например, следует исключить из рациона сладости и другие быстрые углеводы, которые ускоряют старение, пояснила она. Такие продукты, продолжила врач, быстро поступают в кровь и создают скачки уровня инсулина.

Также, по ее словам, старению способствуют соленые продукты и алкоголь. Они вызывают отечность. В этой связи эксперт посоветовала чаще готовить еду дома, поскольку в ресторанах она в большинстве случаев бывает более соленая для улучшения вкуса.

"Если мы потребляем много соли, то наши ткани начинают отекать, а в состоянии отечности старение наступает быстрыми темпами", – приводит ее слова агентство "Прайм".

Ранее врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, что чрезмерное употребление сезонных фруктов может привести к набору веса и скачкам сахара в крови. Она подчеркнула, что при добавлении фруктов к основному приему пищи, важно помнить о размерах порции.

