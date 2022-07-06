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В Минздраве рассказали об идеальной диете для мозга

"Залог когнитивного долголетия": названа идеальная диета для мозга
обществоедаэксклюзив

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева в разговоре с Москвой 24 посоветовала есть овощи и белковые продукты для поддержания работы мозга.

По словам эксперта, здоровое питание помогает не только продлить жизнь, но и, в частности, когнитивную функцию, замедляет процесс ухудшения памяти.

"Прежде всего это достаточное количество овощей и фруктов, то есть много клетчатки, где-то 400–600 граммов в день. Это залог долголетия, в том числе когнитивного долголетия", – говорит Ткачева.

Важно, чтобы в рационе обязательно присутствовал растительный или животный белок, добавила она. Для пожилых людей суточная норма примерно 1 грамм на килограмм веса, иногда больше. Для молодых – 0,8 грамма на килограмм веса, уточнила эксперт.

Белки нужны для нормального функционирования всех органов и систем, в том числе и мозга. Даже вегетарианцы могут употреблять нормальное количество белка, потому что он содержится не только в мясе. Какой вариант белка выбрать – зависит от человека, что ему больше нравится.
Ольга Ткачева
главный внештатный специалист – гериатр Минздрава

Не менее важно держать свой вес под контролем, продолжает специалист. Переедание ведет к ожирению и, как следствие, к ухудшению всех функций организма, напомнила Ткачева.

"Дальше это уже достаточно сложный клубок метаболических и гемодинамических изменений в сердечно-сосудистой системе, а это все напрямую связано с работой мозга", – объясняет она.

Обязательно нужно ограничивать потребление соли до пяти граммов в сутки, рекомендует эксперт. Особенно это касается молодежи и людей среднего возраста. По словам специалиста, чрезмерное потребление соли в дальнейшем может привести к гипертонии, повышению артериального давления, что, в свою очередь, ухудшит мозговые функции.

Ранее врач-психиатр, старший научный сотрудник психоневрологического диспансера Москвы Вадим Хайкин предупредил о нарушениях, которые происходят в мозге после перенесенной коронавирусной инфекции. Речь идет о бессоннице и тревожных расстройствах. Кроме того, может снижаться умственная работоспособность и качество памяти.

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