В Минздраве рассказали об идеальной диете для мозга

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева в разговоре с Москвой 24 посоветовала есть овощи и белковые продукты для поддержания работы мозга.
По словам эксперта, здоровое питание помогает не только продлить жизнь, но и, в частности, когнитивную функцию, замедляет процесс ухудшения памяти.
"Прежде всего это достаточное количество овощей и фруктов, то есть много клетчатки, где-то 400–600 граммов в день. Это залог долголетия, в том числе когнитивного долголетия", – говорит Ткачева.
Важно, чтобы в рационе обязательно присутствовал растительный или животный белок, добавила она. Для пожилых людей суточная норма примерно 1 грамм на килограмм веса, иногда больше. Для молодых – 0,8 грамма на килограмм веса, уточнила эксперт.
Не менее важно держать свой вес под контролем, продолжает специалист. Переедание ведет к ожирению и, как следствие, к ухудшению всех функций организма, напомнила Ткачева.
"Дальше это уже достаточно сложный клубок метаболических и гемодинамических изменений в сердечно-сосудистой системе, а это все напрямую связано с работой мозга", – объясняет она.
Обязательно нужно ограничивать потребление соли до пяти граммов в сутки, рекомендует эксперт. Особенно это касается молодежи и людей среднего возраста. По словам специалиста, чрезмерное потребление соли в дальнейшем может привести к гипертонии, повышению артериального давления, что, в свою очередь, ухудшит мозговые функции.
Ранее врач-психиатр, старший научный сотрудник психоневрологического диспансера Москвы Вадим Хайкин предупредил о нарушениях, которые происходят в мозге после перенесенной коронавирусной инфекции. Речь идет о бессоннице и тревожных расстройствах. Кроме того, может снижаться умственная работоспособность и качество памяти.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: