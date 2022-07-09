Врач предупредила о риске набрать лишний вес из-за сезонных фруктов

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Чрезмерное употребление сезонных фруктов может привести к набору веса и скачкам сахара в крови, рассказала врач-диетолог Нурия Дианова.

"Если мы будем за раз съедать большое количество фруктов, то, даже если они не особо калорийные, превышение разовой нормы может оказывать негативное влияние на организм, например, на печень. Фруктозу нужно как-то утилизировать, поэтому могут увеличиваться жировые отложения", – сказала она в интервью радио Sputnik.

Врач подчеркнула, что при добавлении фруктов к основному приему пищи, важно помнить о размерах порции. Она уточнила, что средняя разовая порция фруктов для женщин составляет 150–200 граммов, для мужчин – 200–250 граммов. Также эксперт посоветовала использовать фрукты в качестве перекуса.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефедова рассказала, что во фруктовых салатах содержится клетчатка, витамины, минералы, белки, жиры и углеводы. Она добавила, что салат можно делать из любых фруктов, однако все зависит от вкусовых предпочтений.

