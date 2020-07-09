Международные перелеты не восстановят при риске второй волны COVID-19 – Чернышенко

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Международное авиасообщение не будет восстановлено в РФ в случае угрозы второй волны коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Он отметил, что Россия не будет рисковать здоровьем граждан. Чернышенко также сообщил, что ничего не знает по поводу предложения Роспотребнадзора о восстановлении авиасообщения с некоторыми странами.

"Меня волнует опасность второй волны, которую мы наблюдаем в некоторых государствах", – отметил Чернышенко.

Помимо этого, вице-премьер сообщил, что не уверен по поводу способности некоторых государств полноценно обеспечить санитарную безопасность. Чернышенко предостерег от принятия бездумных действий, которые сведут на нет усилия, принятые ранее по сдерживанию распространения коронавируса.

"Понятно, что все хотят выехать и, может быть, авиаперевозчики тоже хотели бы возобновить эти полеты. Но безопасность наших граждан – это самый главный аспект", – подчеркнул Чернышенко.

Он добавил, что обеспечить безопасность россиян за рубежом будет очень сложно. Вице-премьер отметил, что ситуацию могла бы спасти вакцинация населения, однако препарат на данный момент находится лишь на стадии клинических испытаний.

Ранее Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения. В перечень попали такие государства, как Германия, Финляндия, Дания, Венгрия, Норвегия, Италия, Нидерланды, Польша, Шри-Ланка, Вьетнам, Монголия и КНР.