Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай – СМИ

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Роспотребнадзор выступил с предложением перейти к поэтапной отмене ограничений авиасообщения. На первом этапе полеты могут разрешить в девять стран Европы и несколько государств Азии. Об этом сообщает РБК.

Замруководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов направил соответствующее обращение в Росавиацию и Минтранс. В письме указано, что речь идет о Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше и Финляндии, а также Китае, Вьетнаме, Монголии и Шри-Ланке.

На данный момент конкретных решений по данному вопросу нет. В Роспотребнадзоре рассматривают разные варианты возобновления авиасообщения. В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом одобрили возможность открытия воздушных границ в два этапа.

Что касается министерства транспорта, то специалисты ведомства до 13 июля обязаны оценить готовность российских аэропортов к возобновлению авиасообщения.

