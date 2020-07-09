Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Роспотребнадзор выступил с предложением перейти к поэтапной отмене ограничений авиасообщения. На первом этапе полеты могут разрешить в девять стран Европы и несколько государств Азии. Об этом сообщает РБК.
Замруководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов направил соответствующее обращение в Росавиацию и Минтранс. В письме указано, что речь идет о Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше и Финляндии, а также Китае, Вьетнаме, Монголии и Шри-Ланке.
На данный момент конкретных решений по данному вопросу нет. В Роспотребнадзоре рассматривают разные варианты возобновления авиасообщения. В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом одобрили возможность открытия воздушных границ в два этапа.
Что касается министерства транспорта, то специалисты ведомства до 13 июля обязаны оценить готовность российских аэропортов к возобновлению авиасообщения.
В "Аэрофлоте" заявили, что возобновление авиаперелетов стоит соотносить с практикой Европы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».